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Опубликовано 8 октября, 16:36

Развожаев: ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь, нейтрализованы шесть БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь и нейтрализовали шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев 8 октября.

«Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 6 БПЛА. Главное: пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано», написал Развожаев в телеграм-канале.

Губернатор также призвал жителей доверять только официальной информации.

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29 сентября российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, нейтрализовав два беспилотника. По сообщению Развожаева, тогда также обошлось без пострадавших. В защите города участвовали ПВО и мобильные огневые группы.

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Полина Никифорова
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