Развожаев: ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь, нейтрализованы шесть БПЛА
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Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь и нейтрализовали шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев 8 октября.
«Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 6 БПЛА. Главное: пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Губернатор также призвал жителей доверять только официальной информации.
29 сентября российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, нейтрализовав два беспилотника. По сообщению Развожаева, тогда также обошлось без пострадавших. В защите города участвовали ПВО и мобильные огневые группы.
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