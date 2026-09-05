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Опубликовано 4 сентября, 21:08

Разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В турецкой Аланье задержали гражданина России Марата Дрейзина, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Операцию провели сотрудники Управления безопасности Антальи совместно с местной прокуратурой.

Поводом для розыска, согласно сообщению DHA, стало дело о мошенничестве. После задержания Дрейзина доставили в полицию, где должны провести необходимые следственные процедуры и подготовить документы для его возможной экстрадиции.

При этом российские следственные органы разыскивают Дрейзина по другому делу. Информация о Марате Евгеньевиче Дрейзине с 2021 года размещена на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу. В России ему заочно предъявлено обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в США несколько полицейских случайно встретили разыскиваемого мужчину во время обеденного перерыва. Офицеры решили перекусить. Вскоре в ресторан вошёл человек, которого они пытались задержать дважды, но безуспешно.

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Артём Гапоненко
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