В Испании задержали албанца, четыре раза сбегавшего из тюрем Европы

58-летнего Тому Тауланта, которого итальянские СМИ прозвали «магом побега», задержали в испанской Таррагоне. За свою криминальную карьеру мужчина четыре раза сумел выбраться из тюрем Италии и Бельгии. Об этом сообщила газета The Guardian.

Задержание произошло 28 августа в Таррагоне на северо-востоке Испании. Тауланта разыскивали по ордеру итальянских властей после очередного побега из места заключения. К моменту последнего исчезновения мужчина отбывал срок за вооружённые ограбления, кражи и торговлю наркотиками. Освободиться законным путём ему предстояло лишь в 2048 году, однако восемь месяцев назад он сумел покинуть миланскую тюрьму строгого режима.

Первый побег Таулант устроил в 2009 году в Терни. Спустя четыре года преступник выбрался из тюрьмы в Парме, а затем в том же 2013-м повторил трюк уже в Бельгии — заключённые помогли ему перебраться через стену, встав друг на друга. Миланская тюрьма стала для него четвёртым местом заключения, откуда удалось сбежать. В декабре 2025 года он перепилил решётки на окнах, после чего спустился вниз по связанным простыням.

Во время задержания в Испании Таулант оказал активное сопротивление. Несколько его приятелей попытались отбить беглеца, причём одному из сообщников удалось ранить двух полицейских. У задержанных изъяли пистолет. При самом Тауланте обнаружили поддельные документы, согласно которым он уже имел судимость в испанской Жироне за хранение оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, у мужчины нашли две банкноты номиналом 500 евро, которые предположительно оказались фальшивыми.

Ранее сообщалось, что на 102-м году жизни скончался Фрэнсис Клиффорд Смит — его считали самым возрастным заключённым США и одним из тех, кто дольше всех провёл в американских тюрьмах. Смерть наступила 25 июня в доме престарелых в Коннектикуте, где мужчина жил под надзором после условно-досрочного освобождения.