Восемь «последних ужинов» и 70 лет за решёткой: Умер старейший заключённый США

В США на 102-м году жизни умер Фрэнсис Клиффорд Смит, которого считали старейшим и одним из дольше всех находившихся за решёткой заключённых страны. Смит скончался 25 июня в доме престарелых в Коннектикуте, находясь под надзором после условно-досрочного освобождения. Его смерть подтвердил представитель Департамента исполнения наказаний штата, сообщает Greenwich Time.

За решёткой Смит провёл более 70 лет. В 1950 году его признали виновным в убийстве ночного сторожа Гровера Харта, которого застрелили во время ограбления яхт-клуба Indian Harbor в Гринвиче годом ранее. Мужчина до конца жизни настаивал, что не совершал этого преступления.

Первоначально Смита приговорили к смертной казни. По данным People, исполнение приговора назначали восемь раз, однако каждый раз оно откладывалось. В 1954 году смертную казнь заменили пожизненным заключением.

Сомнения в виновности осуждённого возникали и после процесса. Дело против него во многом строилось на косвенных доказательствах, а позднее другой мужчина утверждал, что именно он был вторым участником нападения. Один из следователей, работавших над делом, впоследствии также говорил, что не уверен даже в присутствии Смита на месте убийства. Тем не менее добиться нового процесса заключённому не удалось.

За десятилетия заключения Смит несколько раз ненадолго оказывался на свободе. В 1967 году он сбежал из тюрьмы, но через 12 дней его поймали. Позже мужчина выходил по УДО, однако вернулся за решётку после нарушения его условий. Последние годы жизни он провёл в учреждении для пожилых людей, оставаясь под надзором властей.

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