Уиткофф: Освобождённый в России американец Гилман вернулся в Штаты

Освобождённый в России по состоянию здоровья американец Роберт Гилман вернулся в Соединённые Штаты. О его прибытии сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Сегодня вечером мне выпала огромная честь встретить Роберта Гилмана, вернувшегося домой в Соединённые Штаты после более чем четырёх лет пребывания под стражей в России», — написал Уиткофф в соцсети X.

Он добавил, что теперь американец сможет воссоединиться с семьёй и получить необходимую медицинскую помощь.

Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил об освобождении Гилмана. По словам политика, президент РФ Владимир Путин согласился отпустить американца без обмена на находящихся за рубежом россиян. Госсекретарь Марко Рубио поблагодарил российскую сторону за такой шаг.

Бывшего морпеха Гилмана задержали в Воронеже в январе 2022 года после пьяного дебоша и нападения на полицейского, за что первоначально приговорили к 4,5 года колонии (позднее срок сократили до 3,5 года). Однако уже в заключении против него возбудили новые дела за нападения на сотрудников ФСИН и следователя, в результате чего к 2026 году общий срок заключения был увеличен до 10 лет колонии строгого режима.