В ООН рады успешному сотрудничеству РФ и США по освобождению Гилмана

Освобождение американского гражданина Роберта Гилмана стало редким примером взаимодействия Москвы и Вашингтона. В ООН заявили, что приветствуют сотрудничество России и США, благодаря которому военнослужащий вернулся на свободу.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что организация положительно оценивает совместные действия двух стран в этом вопросе.

«Мы рады успешному сотрудничеству между США и Российской Федерацией, которое привело к этому освобождению», – сказал Хак в беседе с ТАСС.

Американец находился в российском заключении с 2022 года. Его задержали в Воронеже после инцидента с участием полиции, а позднее он получил срок по нескольким уголовным делам, связанным с нарушениями в период пребывания под стражей.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп сообщил о возвращении Роберта Гилмана в США после освобождения из российской колонии. Американский лидер заявил, что Москва пошла на этот шаг без проведения обмена. После прибытия на родину Гилман должен пройти медицинское обследование в одной из американских клиник.