Блогеру Елене Кукояке удалили семисантиметровую опухоль щитовидной железы. О завершении операции она сообщила в своём Telegram-канале.

В ходе хирургического вмешательства врачи удалили новообразование вместе с левой долей органа. Первое время после операции супруга музыканта Дениса Кукояки находилась в реанимации.

Лена Кукояка вместе с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / panarinka

К настоящему моменту блогера перевели в обычную палату. Елена уже смогла поесть после длительного перерыва.