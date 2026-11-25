Реанимация позади: Блогерше Лене Кукояке удалили часть щитовидной железы
Лене Кукояке удалили семисантиметровую опухоль щитовидной железы
Обложка © Telegram / Кукояка на связи
Блогеру Елене Кукояке удалили семисантиметровую опухоль щитовидной железы. О завершении операции она сообщила в своём Telegram-канале.
В ходе хирургического вмешательства врачи удалили новообразование вместе с левой долей органа. Первое время после операции супруга музыканта Дениса Кукояки находилась в реанимации.
Лена Кукояка вместе с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / panarinka
К настоящему моменту блогера перевели в обычную палату. Елена уже смогла поесть после длительного перерыва.
Ранее Life.ru рассказывал, как хирурги в Татарстане удалили крупную опухоль щитовидной железы пенсионерке. Женщина почти 40 лет откладывала операцию из-за страха перед врачами.