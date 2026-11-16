«При солидных опухолях»: Онколог оценил шансы Лерчек излечиться при помощи терапии CAR-T
Врач Пылев: Выбранная Лерчек терапия CAR-T в Китае может убить опухоли
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Судить о том, подойдёт ли блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) CAR-T-терапия в Китае, можно лишь по подробным медицинским данным, объяснил онколог Андрей Пылев. По его словам, метод уже применяют при некоторых видах острого лейкоза, лимфомах и миеломной болезни.
«При солидных опухолях, к которым относится, собственно, рак желудка, данное лечение всё-таки пока не входит в регламент, относится скорее к экспериментальным методам, хотя есть определённые исследования», — пояснил собеседник Zvezdanews.
Для CAR-T-терапии используют собственные иммунные клетки пациента — Т-лимфоциты. Их выделяют из крови и изменяют в лаборатории. В результате на поверхности лимфоцитов появляется рецептор, с помощью которого они могут распознать определённую мишень на опухолевой клетке и уничтожить её.
При раке желудка одной из таких мишеней служит белок клаудин. По словам специалиста, исследования CAR-T-терапии ведут в том числе у пациентов, у которых этот белок обнаружен на поверхности опухолевых клеток.
Напомним, 14 ноября Владимир Путин помиловал Лерчек и снял с неё судимость. Представители блогерши попросили китайскую клинику назвать ближайшую дату госпитализации и надеются, что лечение удастся начать до конца года. Сам препарат может стоить 11–12 млн рублей, а полный курс CAR-T-терапии с медицинским сопровождением — 13–18 млн рублей или больше.
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