Судить о том, подойдёт ли блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) CAR-T-терапия в Китае, можно лишь по подробным медицинским данным, объяснил онколог Андрей Пылев. По его словам, метод уже применяют при некоторых видах острого лейкоза, лимфомах и миеломной болезни.

«При солидных опухолях, к которым относится, собственно, рак желудка, данное лечение всё-таки пока не входит в регламент, относится скорее к экспериментальным методам, хотя есть определённые исследования», — пояснил собеседник Zvezdanews.

Для CAR-T-терапии используют собственные иммунные клетки пациента — Т-лимфоциты. Их выделяют из крови и изменяют в лаборатории. В результате на поверхности лимфоцитов появляется рецептор, с помощью которого они могут распознать определённую мишень на опухолевой клетке и уничтожить её.

При раке желудка одной из таких мишеней служит белок клаудин. По словам специалиста, исследования CAR-T-терапии ведут в том числе у пациентов, у которых этот белок обнаружен на поверхности опухолевых клеток.