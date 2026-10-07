Редкий малыш львинохвостого макака покорил своей милотой посетителей Московского зоопарка

В Московском зоопарке родился детёныш редкого львинохвостого макака. Пятилетняя Зита впервые стала мамой, а заботиться о сыне ей помогают бабушка малыша Калетта и его тётя Гита. О пополнении Life.ru сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

В Московском зоопарке появился детёныш краснокнижного львинохвостого макака. Видео © Московский зоопарк

Маленького самца уже могут увидеть гости павильона «Приматы». Он родился в экспозиционном вольере и пока почти не расстаётся с Зитой: держится у неё на груди или сидит на руках.

«Только недавно самка начала понемногу отходить от малыша. Во время отдыха матери к присмотру за малышом подключаются другие самки», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас детёныш питается материнским молоком. Примерно в три месяца он начнёт пробовать фрукты, овощи, орехи, насекомых и веточный корм. Его сородичи изобретательны в поисках еды и используют для этого палочки, щепки и камни. Сотрудники также дают им игрушки, бутылочки и шланги, с которыми приматы сами придумывают занятия.

Материнские заботы не помешали Зите вернуться к ветеринарным тренировкам уже через несколько дней после родов. Она спокойно позволяет осматривать руки и ноги, ощупывать живот и имитировать инъекцию в бедро. В дальнейшем её будут приучать к добровольному забору крови — подбривать нужный участок кожи самка уже разрешает.

Такие занятия помогают готовить животных к необходимым процедурам. Сотрудники работают через решётку и поощряют выполненные задания лакомствами. Взрослые члены группы, включая самцов Кая и Раджа, тоже участвуют в тренировках, но самой прилежной ученицей оказалась молодая мама.

Львинохвостые макаки обитают на юго-западе Индии и относятся к краснокнижным видам. У них чёрная шерсть и большая серебристая грива, причём она есть у обоих полов. Общение включает перебирание шерсти друг у друга: так обезьяны очищают кожу и поддерживают отношения внутри группы.

Участие зоопарка в сохранении редких видов приносит и другие результаты: летом здесь представили самку лесного северного оленя — первого детёныша этого подвида за несколько лет. Малышка появилась на свет 24 мая, в день рождения своей матери. Та отказалась кормить дочь, поэтому сотрудники выкармливали её специальной смесью. В начале августа окрепший оленёнок присоединился к общей группе.