В Московском зоопарке поселился пушистый богатырь — первенец овцебыков Шарлотты и Фунтика

У пары овцебыков Шарлотты и Фунтика из Московского зоопарка родился детёныш. Малыш появился 4 июля с весом 13 килограммов, а за полтора месяца набрал ещё 24 килограмма. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.









Шарлотта и Фунтик впервые стали родителями. Обоим овцебыкам около трёх лет. В Московский зоопарк животные переехали в конце 2024 года из природного парка «Ингилор» Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее Фунтик жил на городской территории зоопарка. Сейчас детёныш находится в одном вольере с матерью. Посетители могут увидеть его с балкона павильона «Ластоногие».

Позднее малыша познакомят с остальной группой. Вместе с новорождённым в ней будут находиться семь овцебыков. Пока основой рациона остаётся материнское молоко. Кроме того, маленький овцебык уже ест траву, мюсли и комбикорм для травоядных.

Ранее в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило появились на свет два детёныша кустарниковой собаки — редкого вида, занесённого в Международную Красную книгу. Самец и самка родились 16 июня. Сотрудники учреждения решили не сообщать о пополнении сразу, чтобы первые недели не беспокоить животных. Спустя два месяца щенки достаточно окрепли, и теперь за ними могут наблюдать посетители.