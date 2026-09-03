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Опубликовано 3 сентября, 11:16

В Московском зоопарке поселился пушистый богатырь — первенец овцебыков Шарлотты и Фунтика

В Московском зоопарке у овцебыков Фунтика и Шарлотты родился детёныш весом 13 кг

В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

У пары овцебыков Шарлотты и Фунтика из Московского зоопарка родился детёныш. Малыш появился 4 июля с весом 13 килограммов, а за полтора месяца набрал ещё 24 килограмма. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

  • В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
    В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
  • В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
    В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
  • В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
    В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
  • В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
    В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке родился детёныш овцебыков. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

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Шарлотта и Фунтик впервые стали родителями. Обоим овцебыкам около трёх лет. В Московский зоопарк животные переехали в конце 2024 года из природного парка «Ингилор» Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее Фунтик жил на городской территории зоопарка. Сейчас детёныш находится в одном вольере с матерью. Посетители могут увидеть его с балкона павильона «Ластоногие».

Позднее малыша познакомят с остальной группой. Вместе с новорождённым в ней будут находиться семь овцебыков. Пока основой рациона остаётся материнское молоко. Кроме того, маленький овцебык уже ест траву, мюсли и комбикорм для травоядных.

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Ранее в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило появились на свет два детёныша кустарниковой собаки — редкого вида, занесённого в Международную Красную книгу. Самец и самка родились 16 июня. Сотрудники учреждения решили не сообщать о пополнении сразу, чтобы первые недели не беспокоить животных. Спустя два месяца щенки достаточно окрепли, и теперь за ними могут наблюдать посетители.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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