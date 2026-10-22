Реклама у Дудя* и липовые предки: У россиян в Румынии массово аннулируют паспорта

В Румынии начали судить россиян, получивших документы страны с помощью поддельных свидетельств о гражданстве. По данным SHOT, под проверкой находятся около 300 человек, а услуги по оформлению румынских паспортов через фиктивных родственников рекламировались в том числе у блогера Юрия Дудя*, признанного в России иностранным агентом.

Как выяснил SHOT, в последние годы посреднические компании активно продвигали подобные услуги в российских социальных сетях. За 7500 евро клиентам обещали найти в архивах румынских предков, проживавших на территориях современной Молдавии и Украины, которые до 1940 года входили в состав Румынии. На основании такого родства предлагалось оформить европейское гражданство.

Ещё 5500 евро посредники требовали за «гарантированное» прохождение присяги без знания румынского языка. По информации Telegram-канала, часть этих средств предназначалась членам комиссии. Среди блогеров, у которых размещалась реклама соответствующих услуг, упоминается Юрий Дудь*.

Похожие схемы использовались и при оформлении документов через Молдавию. В ход шли свидетельства о румынском гражданстве, якобы выданные дипломатическими представительствами страны в Санкт-Петербурге, Баку и Кишинёве. На основании этих бумаг заявителям оформляли местные свидетельства о рождении, присваивали персональные идентификационные номера, а затем выдавали удостоверения личности и паспорта.

При этом часть клиентов посреднических фирм так и осталась без обещанных документов. Россиянка Екатерина рассказала SHOT, что вместо подтверждения родства с румынскими предками ей предоставили справки с совершенно чужими фамилиями. Другой заявитель заплатил 2500 евро аванса и ещё 5000 евро посреднику в Бухаресте, однако его документы даже не приняли.

Ещё одна клиентка получила отказ в гражданстве и не смогла вернуть потраченные деньги. Другая россиянка лишилась 2000 евро, после чего представители компании заблокировали её контакты. Таким образом, пострадавшие от действий посредников не только не получили обещанные паспорта, но и понесли значительные финансовые потери.

К настоящему моменту румынская прокуратура направила в суд дело 16 россиян, обвиняемых в использовании поддельных свидетельств о гражданстве. Следствие добивается аннулирования документов, оформленных на основании фальшивых бумаг. Кроме того, власти страны уже признали недействительными 1702 удостоверения личности из-за фиктивной регистрации по месту жительства.