В Румынии будут судить 16 россиян за получение паспортов по липовым документам

Румынские власти аннулировали 1702 удостоверения личности после раскрытия схемы оформления документов иностранцам из бывших советских республик. Одно из уголовных дел дошло до суда: перед ним предстанут 16 граждан России, которых обвиняют в использовании поддельных свидетельств о румынском гражданстве. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По версии прокуратуры, с февраля по июль 2024 года обвиняемые предъявляли документы, якобы выданные дипломатическими представительствами Румынии в Санкт-Петербурге, Баку и Кишинёве. На самом деле, как утверждает следствие, свидетельства были фальшивыми.

С их помощью россияне сначала получали местные свидетельства о рождении и персональные идентификационные номера. Затем оформляли внутренние удостоверения личности, а после — электронные загранпаспорта. Таким образом, по версии обвинения, поддельные бумаги становились основанием для выдачи настоящих государственных документов.

Дело направили в суд города Кымпулунг-Молдовенеск. Всех 16 фигурантов оставили на свободе до разбирательства. Шестеро из них, по данным румынской прокуратуры, ранее заключили соглашения о признании вины.

Следователи также проверили адреса, по которым иностранцы регистрировались в стране. Выяснилось, что многие указывали фиктивное место жительства. Именно по этому основанию власти аннулировали более 1,7 тысячи удостоверений личности.

Подобные документы покупали и граждане других постсоветских государств. Стоимость услуг посредников, по его данным, составляла от 15 до 40 тысяч евро. Эти суммы не фигурируют в опубликованном сообщении прокуратуры по делу 16 россиян.

Теперь суду предстоит установить, какую роль каждый из обвиняемых играл в схеме. Прокуратура также добивается аннулирования документов, полученных на основании предполагаемых подделок.

Получение румынских документов интересно иностранцам в том числе из-за возможности свободнее путешествовать по Евросоюзу. При этом требования к удостоверениям личности в Европе продолжают ужесточаться. Как сообщал Life.ru, с 1 января 2026 года Румыния и Германия перестали признавать российские загранпаспорта без биометрии.