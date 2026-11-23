Американский политик Джордан Райт, которого пользователи соцсетей приняли за «рептилоида» после необычного видео с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, публично отверг предположения о своём инопланетном происхождении. В разговоре с New York Post депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк признался, что даже сам не понимает, почему его глаза так странно выглядели на записи.

«Я понятия не имею, что происходило на этом видео. Я действительно не уверен», — заявил 32-летний политик.

При этом Райт заверил, что является обычным человеком, а в доказательство неожиданно привёл собственные достижения на государственной службе.

«Очевидно, что я человек, и мою человечность можно увидеть по моей законодательной работе, например, по выделенным четырём миллионам долларов для экологического центра WE ACT в Гарлеме», — подчеркнул он.

Как пишет New York Post, комментировать существование инопланетян и людей-ящеров депутат отказался, заявив, что ничего не может сказать о рептилиях и пришельцах.

Напомним, необычный эпизод произошёл 20 ноября во время пресс-конференции мэра Нью-Йорка, посвящённой планам закрытия тюремного комплекса Райкерс-Айленд. Стоявший за градоначальником Джордан Райт на мгновение закатил глаза. На увеличенных кадрах показалось, будто они стали полностью белыми.

Ролик разлетелся по социальным сетям, где пользователи начали строить теории о «рептилоидах», якобы скрывающихся среди американских политиков.

Ранее Life.ru публиковал загадочные кадры с пресс-конференции мэра Нью-Йорка, на которых пользователи заметили предполагаемого «рептилоида» с белыми глазами. В действительности необычный эффект связан с движением глаз, а увеличенное изображение сделало его особенно пугающим. Никаких доказательств инопланетного происхождения политика нет.