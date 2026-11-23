В социальных сетях набирает популярность необычное видео с пресс-конференции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Внимание пользователей привлёк мужчина, стоявший за спиной градоначальника. В определённый момент его глаза резко закатываются и становятся практически полностью белыми. Некоторые зрители тут же решили, что в кадр случайно попал настоящий «рептилоид».

Странный эпизод произошёл 20 ноября во время выступления Мамдани в городской администрации Нью-Йорка. Пока мэр рассказывал о планах реформирования пенитенциарной системы, один из участников мероприятия на заднем плане совершил необычное движение глазами.

На замедленных и увеличенных кадрах кажется, будто зрачки мужчины полностью исчезают. Это породило в соцсетях волну конспирологических предположений. Одни пользователи в шутку заявили, что представители внеземных цивилизаций больше не скрываются, другие начали всерьёз обсуждать теории о тайном присутствии «людей-ящеров» среди политиков.

Кадры быстро разошлись по X и другим платформам. Авторы вирусных роликов стали сравнивать глаза участника пресс-конференции с глазами рептилий, добавляя соответствующие изображения и замедленные повторы.

Однако у загадочного эпизода нашлось гораздо более земное объяснение. Как установили журналисты, изучившие оригинальную трансляцию, мужчина на короткое время закатил глаза вверх. При сильном увеличении изображения, сжатии видеозаписи и особенностях освещения это движение стало выглядеть пугающе необычно.