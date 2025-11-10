В Нью-Йорке создан оперативный штаб из-за угрозы ввода национальной гвардии
Обложка © ТАСС / ROLEX DELA PENA / ЕРА
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сформировала специальный оперативный штаб после введения Национальной гвардии США в город из-за избрания Зохрана Мамдани мэром. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на информированные источники.
«Хокул создала своеобразный «военный штаб» и провела серию бесед с представителями правоохранительных органов, деловых кругов и активистских групп, чтобы предотвратить или, по крайней мере, смягчить любое вмешательство со стороны федеральных властей», — говорится в материале.
Представительница Хокул Джеки Брей подтвердила, что штаб уже провёл серию консультаций с правоохранительными органами, бизнес-сообществом и активистами, а в ближайшее время планируются встречи с религиозными лидерами и ветеранскими организациями.
Команда губернатора также разрабатывает планы действий по трём основным сценариям: полное предотвращение ввода национальной гвардии, затягивание этого процесса при невозможности его блокировки и меры по управлению ситуацией в случае фактического размещения войск. Оппоненты администрации Трампа намерены лишить федеральные власти любого формального предлога для силового вмешательства в дела города.
К слову, Зохрана Мамдани является самым молодым градоначальником в нынешнем столетии и первым мусульманином на этом посту. Его программа, включающая создание магазинов с дешёвыми продуктами, заморозку арендных ставок и отмену платы за проезд в автобусах, вызвала резкую критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
Напомним, что Трамп озвучил план по развертыванию Национальной гвардии в Нью-Йорке с целью стабилизации криминогенной обстановки. Он также ранее указывал на возможность применения аналогичных мер, которые были задействованы в Вашингтоне с привлечением гвардии и военной техники, в других городах, где наблюдается всплеск преступности.
