В Нью-Йорке создан оперативный штаб из-за угрозы ввода национальной гвардии

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сформировала специальный оперативный штаб после введения Национальной гвардии США в город из-за избрания Зохрана Мамдани мэром. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на информированные источники.

«Хокул создала своеобразный «военный штаб» и провела серию бесед с представителями правоохранительных органов, деловых кругов и активистских групп, чтобы предотвратить или, по крайней мере, смягчить любое вмешательство со стороны федеральных властей», — говорится в материале.

Представительница Хокул Джеки Брей подтвердила, что штаб уже провёл серию консультаций с правоохранительными органами, бизнес-сообществом и активистами, а в ближайшее время планируются встречи с религиозными лидерами и ветеранскими организациями.

Команда губернатора также разрабатывает планы действий по трём основным сценариям: полное предотвращение ввода национальной гвардии, затягивание этого процесса при невозможности его блокировки и меры по управлению ситуацией в случае фактического размещения войск. Оппоненты администрации Трампа намерены лишить федеральные власти любого формального предлога для силового вмешательства в дела города.

К слову, Зохрана Мамдани является самым молодым градоначальником в нынешнем столетии и первым мусульманином на этом посту. Его программа, включающая создание магазинов с дешёвыми продуктами, заморозку арендных ставок и отмену платы за проезд в автобусах, вызвала резкую критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа.