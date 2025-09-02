Трамп сообщил о возможности ввода Нацгвардии в Чикаго для борьбы с преступностью
Американские солдаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести силы Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с рекордным уровнем преступности. Выступая перед журналистами в Белом доме, республиканец подчеркнул, что аналогичные меры уже позволили радикально улучшить ситуацию в Вашингтоне, где за две недели были задержаны 1600 преступников.
Хозяин Белого дома отметил, что получает обращения от жителей Чикаго с просьбами о помощи, и пообещал распространить опыт столицы на другие города, включая Балтимор, который он назвал одним из самых опасных в мире. Однако американский лидер не уточнил сроки операции.
Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что без введённых им тарифов Соединённые Штаты могут оказаться на грани превращения в «государство третьего мира». Он акцентировал внимание на том, что утрата инвестиций ставит Соединённые Штаты в уязвимое положение. По его словам, более 15 триллионов долларов инвестиций поступит в США, что является рекордом.