Трамп сообщил о возможности ввода Нацгвардии в Чикаго для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести силы Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с рекордным уровнем преступности. Выступая перед журналистами в Белом доме, республиканец подчеркнул, что аналогичные меры уже позволили радикально улучшить ситуацию в Вашингтоне, где за две недели были задержаны 1600 преступников.

Хозяин Белого дома отметил, что получает обращения от жителей Чикаго с просьбами о помощи, и пообещал распространить опыт столицы на другие города, включая Балтимор, который он назвал одним из самых опасных в мире. Однако американский лидер не уточнил сроки операции.