«Мы станем страной третьего мира»: Трамп заявил о последствиях отмены пошлин США

Президент США Дональд Трамп в посте в соцсети Truth Social высказал мнение, что без введённых им пошлин Штаты могут превратиться в «страну третьего мира».

«Более 15 триллионов долларов инвестиций поступит в США, что является рекордом. Значительная часть этих средств связана с пошлинами. Если леворадикальный суд отменит эти пошлины, то большинство этих инвестиций также будут потеряны», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что потеря инвестиций поставит страну под угрозу, добавив, что США во многом рискуют стать «страной третьего мира».