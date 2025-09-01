«Мы станем страной третьего мира»: Трамп заявил о последствиях отмены пошлин США
Трамп предупредил о потерях инвестиций на триллионы из-за отмены пошлин США
Президент США Дональд Трамп в посте в соцсети Truth Social высказал мнение, что без введённых им пошлин Штаты могут превратиться в «страну третьего мира».
«Более 15 триллионов долларов инвестиций поступит в США, что является рекордом. Значительная часть этих средств связана с пошлинами. Если леворадикальный суд отменит эти пошлины, то большинство этих инвестиций также будут потеряны», — написал Трамп.
Он подчеркнул, что потеря инвестиций поставит страну под угрозу, добавив, что США во многом рискуют стать «страной третьего мира».
Ранее Трамп раскритиковал решение Апелляционного суда, который признал его торговые пошлины противоречащими законодательству США. Президент отметил, что все тарифы продолжат действовать до тех пор, пока Верховный суд не вынесет окончательное решение.