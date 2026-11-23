Россия не применяла ядерное оружие в ходе СВО, поскольку прямой необходимости в таком решении не возникало. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Московского журнала международного права».

Политик отметил, что Украина и поддерживающие её западные страны уже предпринимали действия, которые, с формальной точки зрения, могли подпадать под условия применения российского ядерного оружия. Однако наличие таких обстоятельств само по себе не означает автоматического решения о нанесении удара.

«Очевидно, что пока развитие событий в ходе украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие», — написал Медведев.

По его словам, президент России при рассмотрении подобных решений учитывает всю совокупность обстоятельств. Особое значение имеет соразмерность возможного ответа тому ущербу, который уже был причинён.

Зампред Совбеза подчеркнул, что российская ядерная доктрина допускает применение соответствующих вооружений при определённых угрозах национальной безопасности. При этом он считает, что Киев и его западные партнёры не должны воспринимать отсутствие ядерного удара как свидетельство того, что Москва исключила такую возможность в дальнейшем.

Медведев предупредил, что при наступлении предусмотренных доктриной обстоятельств глава государства, по его оценке, будет не только вправе, но и обязан принять решение о применении ядерного оружия.

Отдельно политик затронул возможную передачу Киеву ядерных вооружений западными странами. Он отметил, что российская доктрина прямо не предусматривает превентивного использования ядерного оружия. Тем не менее открытые или скрытые поставки подобных вооружений Украине, по его мнению, могут вынудить Москву принять упреждающее решение для устранения возникшей угрозы.

Эти рассуждения Медведев изложил в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности».

Ранее Life.ru сообщал, что Медведев предупредил о росте числа государств, заинтересованных в создании собственного ядерного оружия. По его оценке, после конфликта на Ближнем Востоке всё больше стран стали рассматривать обладание ядерным арсеналом как способ защиты от внешнего военного вмешательства.