Ядерный соблазн после конфликта: Медведев предупредил о последствиях политики США

После ближневосточного конфликта значительно больше государств стали рассматривать возможность обзавестись ядерным оружием. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По его словам, к этому привела попытка силовым путём изменить политическое устройство Ирана и ослабить его позиции на международной арене.

«О возможности обзаведения ядерным оружием стало задумываться гораздо большее количество государств. Такова цена безрассудной политики Соединённых Штатов на этом направлении», — заявил Медведев.

Он отметил, что формальным поводом для военных действий в Персидском заливе называлась иранская ядерная программа. При этом, по словам зампреда Совбеза, доказательств её военного характера представлено не было.

Медведев считает, что прежде рассуждения о получении ядерного оружия многими странами носили преимущественно абстрактный характер, однако после последних событий ситуация изменилась.

По его оценке, стремиться к собственному ядерному арсеналу теперь может значительное число государств, в том числе на Ближнем Востоке. «Только оно, по сути, способно предотвратить глобальный конфликт», — заключил Медведев.

Тем временем американская разведка считает, что Саудовская Аравия не исключает создания собственной военной ядерной программы. В Эр-Рияде при этом публично заявляют о мирном характере атомных проектов.