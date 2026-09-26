Ядерная тень над Эр-Риядом: Разведка США заподозрила саудитов в опасных планах

Американская разведка считает, что Саудовская Аравия не исключает возможности создания собственной программы ядерного оружия. Такая оценка содержится в засекреченных документах, переданных Конгрессу США, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Эта информация усилила опасения части законодателей вокруг соглашения администрации Дональда Трампа с Эр-Риядом о сотрудничестве в сфере мирного атома. Документ предусматривает помощь Саудовской Аравии в развитии гражданской ядерной энергетики и потенциально открывает путь к обогащению урана.

При этом сама разведывательная оценка не означает, что королевство уже создаёт ядерное оружие. Речь идёт о том, что американское разведсообщество считает: Эр-Рияд не отказался от такой возможности.

Госдепартамент США, комментируя публикацию, заявил, что Вашингтон «не поддерживает и не будет поддерживать» создание Саудовской Аравией военной ядерной программы. Саудовские власти ранее подчёркивали, что развивают атомную энергетику исключительно в мирных целях.

Опасения в Конгрессе связаны в том числе с условиями соглашения. Группа американских сенаторов потребовала раскрыть дополнительные документы по сделке, а часть демократов пытается заблокировать её из-за отсутствия полного запрета на обогащение урана и переработку отработанного ядерного топлива.