Ядерная тень над Эр-Риядом: Разведка США заподозрила саудитов в опасных планах
WP: Разведка США считает, что Эр-Рияд думает о создании ядерного оружия
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Американская разведка считает, что Саудовская Аравия не исключает возможности создания собственной программы ядерного оружия. Такая оценка содержится в засекреченных документах, переданных Конгрессу США, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Эта информация усилила опасения части законодателей вокруг соглашения администрации Дональда Трампа с Эр-Риядом о сотрудничестве в сфере мирного атома. Документ предусматривает помощь Саудовской Аравии в развитии гражданской ядерной энергетики и потенциально открывает путь к обогащению урана.
При этом сама разведывательная оценка не означает, что королевство уже создаёт ядерное оружие. Речь идёт о том, что американское разведсообщество считает: Эр-Рияд не отказался от такой возможности.
Госдепартамент США, комментируя публикацию, заявил, что Вашингтон «не поддерживает и не будет поддерживать» создание Саудовской Аравией военной ядерной программы. Саудовские власти ранее подчёркивали, что развивают атомную энергетику исключительно в мирных целях.
Опасения в Конгрессе связаны в том числе с условиями соглашения. Группа американских сенаторов потребовала раскрыть дополнительные документы по сделке, а часть демократов пытается заблокировать её из-за отсутствия полного запрета на обогащение урана и переработку отработанного ядерного топлива.
Ранее Life.ru рассказывал, что США и Саудовская Аравия заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве в атомной сфере. Позже Дональд Трамп направил документ на рассмотрение Конгресса. До этого Life.ru писал о готовности Вашингтона допустить обогащение урана в королевстве. Дополнительное внимание к сделке привлекает прежнее заявление наследного принца Мухаммеда бин Салмана: он говорил, что Саудовской Аравии понадобится ядерное оружие, если его получит Иран.
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