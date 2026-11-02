Россияне в ближайшее время смогут получать цифровые рецепты на лекарства через мессенджер MAX. Там же планируют запустить сервис подписания информированного согласия на медицинское вмешательство. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«В ближайшее время станут доступны сервисы подписания информированного согласия, цифровой рецепт», — сообщил глава Минздрава.

Точные сроки запуска новых функций министр не назвал.

По данным презентации Мурашко, через MAX уже проводятся телемедицинские консультации в формате «врач — пациент». Таким сервисом воспользовались 5,1 миллиона человек.

Кроме того, после дистанционных консультаций с использованием MAX было закрыто 2,9 миллиона листков нетрудоспособности.

Медицинские сервисы в мессенджере развиваются не впервые. Ранее Минздрав сообщал об интеграции MAX с региональными информационными системами, которая позволяет врачам дистанционно общаться с пациентами и передавать электронные документы.

Конгресс «Национальное здравоохранение» проходит в Москве 2 и 3 ноября. В числе его основных тем — цифровизация здравоохранения, применение искусственного интеллекта, доступность медицинской помощи и развитие новых сервисов для пациентов.