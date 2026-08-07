Шадаев заявил, что мессенджер Max останется в России навсегда

Национальный мессенджер Max станет постоянной частью цифровой инфраструктуры России. Об этом на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Max в нашей жизни остаётся навсегда», — сказал глава Минцифры, комментируя перспективы развития отечественной платформы.

Около 50 регионов России запустили онлайн-сервисы в мессенджере MAX

Около 50 регионов России запустили онлайн-сервисы в мессенджере MAX

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