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Регион
7 августа, 12:57

Шадаев заявил, что мессенджер Max останется в России навсегда

Логотип мессенджера «Макс». Обложка © Life.ru

Логотип мессенджера «Макс». Обложка © Life.ru

Национальный мессенджер Max станет постоянной частью цифровой инфраструктуры России. Об этом на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Max в нашей жизни остаётся навсегда», — сказал глава Минцифры, комментируя перспективы развития отечественной платформы.

Около 50 регионов России запустили онлайн-сервисы в мессенджере MAX
Около 50 регионов России запустили онлайн-сервисы в мессенджере MAX

Напомним, пользователи «Макса» на iPhone снова начали получать уведомления через мобильную веб-версию, которой к началу июля воспользовались 5,3 миллиона человек, после того как приложение удалили из App Store и владельцы устройств Apple лишились push-уведомлений. Компания VK заявила, что санкции ЕС не влияют на работу VK и «Макса», и все сервисы доступны в обычном режиме, несмотря на включение обеих платформ в санкционный список ЕС.

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Анастасия Никонорова
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