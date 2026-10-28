Режим «понарошку»: Почему россияне снимали рилсы под «Ты моя мразота» и не чувствовали себя униженными

Пользователи снимали ролики под трек «Ты моя мразота», потому что воспринимали грубые слова как часть общей игры, а не личное оскорбление. Ирония и возможность ненадолго примерить нелепую роль сделали песню, которую заблокировали по требованию Роскомнадзора, привлекательной для участников тренда. Такое объяснение в беседе с Life.ru предложила клинический психолог Марианна Абравитова.

«Люди не оскорблялись, потому что в большинстве своём считывали это не как реальную агрессию, а как пародию и иронию на бездушную музыку», — считает специалист.

По её словам, ключевую роль играет психологическая дистанция. Когда человек видит шуточный ролик и понимает, что слова не адресованы ему лично, восприятие переключается в режим «понарошку». То, что при реальном конфликте вызвало бы обиду, внутри мема может восприниматься как абсурд.

Участники тренда временно примеряют маски, чтобы посмеяться над ситуацией, а не унизить себя. Абравитова связывает это с самоиронией и чувством общности.

«Самоирония помогает снизить защитные барьеры и создать чувство общности: нас много, и мы все над этим смеёмся», — пояснила психолог.

При этом важен контекст: грубая фраза в песне и те же слова, сказанные человеку с намерением его унизить, могут вызывать совершенно разные реакции. По мнению Абравитовой, для участников тренда между их реальным образом и персонажем ролика сохранялась граница.

«Это как фотосессия в образе тёмного персонажа: примерили, отснялись, посмеялись, а потом снова стали “белыми и пушистыми”», — сравнила она.

Комментируя блокировку композиции, психолог предположила, что внимание могло быть сосредоточено на грубом содержании, тогда как аудитория воспринимала происходящее прежде всего как пародию.

Ранее Life.ru сообщил о блокировке нейросетевого трека проекта DJ NARODNII на музыкальных площадках по требованию Роскомнадзора. Композиция стала сопровождением коротких роликов и получила неоднозначную реакцию: часть слушателей увидела иронию, другие — унижение женщин и романтизацию насилия. Сам создатель объяснял песню попыткой высмеять низкокачественную нейросетевую музыку.