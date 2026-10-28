Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 19:06

Режим «понарошку»: Почему россияне снимали рилсы под «Ты моя мразота» и не чувствовали себя униженными

Психолог Абравитова: Трек «Ты моя мразота» воспринимали как игру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Karlyuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Karlyuk

Пользователи снимали ролики под трек «Ты моя мразота», потому что воспринимали грубые слова как часть общей игры, а не личное оскорбление. Ирония и возможность ненадолго примерить нелепую роль сделали песню, которую заблокировали по требованию Роскомнадзора, привлекательной для участников тренда. Такое объяснение в беседе с Life.ru предложила клинический психолог Марианна Абравитова.

«Люди не оскорблялись, потому что в большинстве своём считывали это не как реальную агрессию, а как пародию и иронию на бездушную музыку», — считает специалист.

По её словам, ключевую роль играет психологическая дистанция. Когда человек видит шуточный ролик и понимает, что слова не адресованы ему лично, восприятие переключается в режим «понарошку». То, что при реальном конфликте вызвало бы обиду, внутри мема может восприниматься как абсурд.

Роскомнадзор заблокировал нейросетевой хит «Ты моя мразота!»
Роскомнадзор заблокировал нейросетевой хит «Ты моя мразота!»

Участники тренда временно примеряют маски, чтобы посмеяться над ситуацией, а не унизить себя. Абравитова связывает это с самоиронией и чувством общности.

«Самоирония помогает снизить защитные барьеры и создать чувство общности: нас много, и мы все над этим смеёмся», — пояснила психолог.

При этом важен контекст: грубая фраза в песне и те же слова, сказанные человеку с намерением его унизить, могут вызывать совершенно разные реакции. По мнению Абравитовой, для участников тренда между их реальным образом и персонажем ролика сохранялась граница.

«Это как фотосессия в образе тёмного персонажа: примерили, отснялись, посмеялись, а потом снова стали “белыми и пушистыми”», — сравнила она.

Комментируя блокировку композиции, психолог предположила, что внимание могло быть сосредоточено на грубом содержании, тогда как аудитория воспринимала происходящее прежде всего как пародию.

Ранее Life.ru сообщил о блокировке нейросетевого трека проекта DJ NARODNII на музыкальных площадках по требованию Роскомнадзора. Композиция стала сопровождением коротких роликов и получила неоднозначную реакцию: часть слушателей увидела иронию, другие — унижение женщин и романтизацию насилия. Сам создатель объяснял песню попыткой высмеять низкокачественную нейросетевую музыку.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar