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Регион
Опубликовано 28 октября, 13:37

Роскомнадзор заблокировал нейросетевой хит «Ты моя мразота!»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В России запретили прослушивание вирусной песни «Ты моя мразота!», созданной с помощью искусственного интеллекта. Композиция перестала воспроизводиться на музыкальных стриминговых платформах по требованию Роскомнадзора. При попытке её запустить слушатели видят уведомление о блокировке.

Речь идёт о популярном нейросетевом треке проекта DJ NARODNII, который стремительно разошёлся по социальным сетям осенью 2026 года. Бестолковая песня с провокационным текстом превратилась в интернет-мем и стала музыкальным сопровождением тысяч коротких видеороликов.

Особую известность композиция получила благодаря шуткам пользователей, окрестивших её неофициальным гимном аэрогриля. При этом содержание хита вызвало неоднозначную реакцию: одни слушатели оценили ироничную задумку, другие усмотрели в тексте романтизацию насилия и унижение женщин.

Сам создатель объяснял, что хотел высмеять низкокачественную музыку, которую массово производят нейросети. Однако теперь оригинальная запись оказалась недоступна для прослушивания на затронутых российских площадках.

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Ранее Life.ru сообщал о включении песни «Шамиль Смолян*» Эльдара Далгатова в список экстремистских материалов. Решение принял Санкт-Петербургский городской суд, после чего соответствующая запись появилась в реестре Министерства юстиции РФ.

* Внесена в список экстремистских материалов.

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Владимир Озеров
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