Режим воздушной угрозы вводили в восьми регионах России с начала суток

С начала суток 6 сентября в восьми регионах Центрального и Южного федеральных округов вводился режим воздушной угрозы из-за беспилотников и ракет. Об этом свидетельствуют уведомления оперштабов и МЧС.

В Центральном федеральном округе тревога затронула наибольшее количество субъектов — шесть областей: Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую и Тульскую. В Южном федеральном округе режим угрозы объявляли в двух регионах: в Ростовской области и Севастополе.

Опасность сохраняется в Воронежской, Тульской и Липецкой областях. В этих субъектах сохраняется риск новых атак.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о трёх пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону, а также о повреждениях жилого дома и локомотива.