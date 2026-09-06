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Регион
Опубликовано 6 сентября, 07:15

Режим воздушной угрозы вводили в восьми регионах России с начала суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

С начала суток 6 сентября в восьми регионах Центрального и Южного федеральных округов вводился режим воздушной угрозы из-за беспилотников и ракет. Об этом свидетельствуют уведомления оперштабов и МЧС.

В Центральном федеральном округе тревога затронула наибольшее количество субъектов — шесть областей: Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую и Тульскую. В Южном федеральном округе режим угрозы объявляли в двух регионах: в Ростовской области и Севастополе.

Опасность сохраняется в Воронежской, Тульской и Липецкой областях. В этих субъектах сохраняется риск новых атак.

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Наталья Афонина
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