Американский режиссёр Майкл Манн, снявший фильмы «Схватка» и «Феррари», случайно выстрелил себе в ногу во время посещения тира в Лос-Анджелесе. 83-летнего постановщика доставили в больницу на машине скорой помощи. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошёл 31 октября около 16:00 по местному времени в тире The Range LA. По данным источника издания, Манн пытался убрать оружие в кобуру, когда произошёл непроизвольный выстрел.

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что стрельба произошла случайно во время тренировочного занятия. Правоохранители также сообщили, что пострадавший не собирался причинять себе вред и был доставлен в медицинское учреждение в стабильном состоянии.

Представитель режиссёра позднее уточнил, что Манн получил поверхностное ранение. Ему оказали необходимую помощь, после чего выписали из больницы.

Майкл Манн известен как режиссёр криминальных драм «Схватка», «Вор», «Охотник на людей», «Соучастник» и «Свой человек». Его последней полнометражной картиной стала вышедшая в 2023 году «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус. Сейчас постановщик работает над фильмом «Схватка 2» — продолжением и приквелом картины 1995 года, в которой сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.