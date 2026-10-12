РФС сообщил о смерти футболиста-ветерана Сергея Кукаева во время матча в Анапе

Футболист сборной Ярославской области Сергей Кукаев скончался во время матча финального турнира Всероссийских соревнований среди ветеранов в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Трагедия произошла 11 октября в Анапе во время встречи с командой «Строитель». Кукаев потерял сознание в концовке первого тайма.

Дежурившая на матче бригада скорой помощи начала реанимационные мероприятия. Затем футболиста повезли в больницу, однако по дороге он скончался.

Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким Сергея Кукаева, а также его коллегам и друзьям.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге 16-летний спортсмен скончался после «коктейля» с маркетплейса. Адвокат семьи предположил, что школьник мог перепутать пищевую добавку с токсичным химикатом с похожим названием.