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Опубликовано 12 октября, 05:46

РФС сообщил о смерти футболиста-ветерана Сергея Кукаева во время матча в Анапе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Футболист сборной Ярославской области Сергей Кукаев скончался во время матча финального турнира Всероссийских соревнований среди ветеранов в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Трагедия произошла 11 октября в Анапе во время встречи с командой «Строитель». Кукаев потерял сознание в концовке первого тайма.

Дежурившая на матче бригада скорой помощи начала реанимационные мероприятия. Затем футболиста повезли в больницу, однако по дороге он скончался.

Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким Сергея Кукаева, а также его коллегам и друзьям.

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