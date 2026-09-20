«Риск ядерной войны»: Профессор из Норвегии раскритиковал Запад после крупнейшей атаки дронов на Москву

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предупредил Запад о риске дальнейшей эскалации после массированной атаки беспилотников на Москву. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.

Диесен назвал произошедшее крупнейшей атакой дронов на российскую столицу с начала конфликта. Особое внимание он уделил возможной роли стран НАТО.

«Ни один серьёзный аналитик не считает, что такие крупномасштабные атаки, направленные на обход российской ПВО, осуществляются без участия НАТО», — написал профессор.

Комментируя происходящее, профессор также вспомнил период холодной войны и предупредил об опасности дальнейшего повышения ставок. По его словам, нынешний политический класс полон решимости рискнуть спровоцировать ядерную войну.

Ранее 20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО отразили самую массированную атаку украинских беспилотников на столицу. По его словам, целью налёта была в том числе попытка сорвать выборы депутатов Госдумы, однако повлиять на ход голосования не удалось. Несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, ещё один попал в жилой дом.

Массированной атаке подверглась и Московская область. По данным губернатора Андрея Воробьёва, в результате налёта погибли два мирных жителя, ещё 20 человек получили ранения, среди них трое детей. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.

Повреждения зафиксировали сразу в нескольких муниципалитетах Подмосковья. Беспилотники повредили многоквартирные и частные дома в Раменском, Софьино, Орехово-Зуеве, Котельниках, Истре, Коломне, Егорьевске, Ленинском и Лыткарине. Специалисты начали поквартирный обход для оценки ущерба, власти региона пообещали восстановить повреждённые здания.

Атака произошла в заключительный день трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла о попытках помешать проведению выборов с помощью кибератак, диверсий и информационных вбросов.