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Опубликовано 20 сентября, 14:32

«Риск ядерной войны»: Профессор из Норвегии раскритиковал Запад после крупнейшей атаки дронов на Москву

Профессор Диесен предостерёг Запад после крупнейшей атаки БПЛА на Москву

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предупредил Запад о риске дальнейшей эскалации после массированной атаки беспилотников на Москву. Свою оценку он опубликовал в соцсети X.

Диесен назвал произошедшее крупнейшей атакой дронов на российскую столицу с начала конфликта. Особое внимание он уделил возможной роли стран НАТО.

«Ни один серьёзный аналитик не считает, что такие крупномасштабные атаки, направленные на обход российской ПВО, осуществляются без участия НАТО», — написал профессор.

Комментируя происходящее, профессор также вспомнил период холодной войны и предупредил об опасности дальнейшего повышения ставок. По его словам, нынешний политический класс полон решимости рискнуть спровоцировать ядерную войну.

Массированная атака беспилотников на Москву и область в ночь на 20 сентября: что известно
Массированная атака беспилотников на Москву и область в ночь на 20 сентября: что известно

Ранее 20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО отразили самую массированную атаку украинских беспилотников на столицу. По его словам, целью налёта была в том числе попытка сорвать выборы депутатов Госдумы, однако повлиять на ход голосования не удалось. Несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, ещё один попал в жилой дом.

Массированной атаке подверглась и Московская область. По данным губернатора Андрея Воробьёва, в результате налёта погибли два мирных жителя, ещё 20 человек получили ранения, среди них трое детей. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.

Повреждения зафиксировали сразу в нескольких муниципалитетах Подмосковья. Беспилотники повредили многоквартирные и частные дома в Раменском, Софьино, Орехово-Зуеве, Котельниках, Истре, Коломне, Егорьевске, Ленинском и Лыткарине. Специалисты начали поквартирный обход для оценки ущерба, власти региона пообещали восстановить повреждённые здания.

Атака произошла в заключительный день трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла о попытках помешать проведению выборов с помощью кибератак, диверсий и информационных вбросов.

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Милена Скрипальщикова
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