Россия изучит новое военно-морское партнёрство Великобритании и девяти европейских стран, прежде чем формировать официальную позицию. Москве необходимо выяснить, насколько соглашение затрагивает российские интересы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ещё предстоит проанализировать это партнёрство на предмет того, насколько эти планы будут влиять на интересы нашей страны. И после анализа уже можно будет говорить о формировании какой-то позиции», — подчеркнул представитель Кремля.

Речь идёт о новом соглашении Northern Navies Initiative, которое Великобритания и девять стран Северной Европы подписали 10 ноября в Осло на борту британского авианосца HMS Prince of Wales.

В партнёрство входят Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Нидерланды, Латвия, Литва и Эстония. Основой сотрудничества станут уже действующие Объединённые экспедиционные силы (JEF), которые возглавляет Лондон.

Соглашение предусматривает более тесную координацию военно-морских сил десяти государств, совместное планирование операций, подготовку экипажей и использование совместимого оборудования. Особое внимание уделяется Балтийскому морю, Северной Атлантике и северным акваториям.

Британские власти подчёркивают, что речь не идёт о создании альтернативы НАТО. Напротив, новый формат якобы должен позволить флотам европейских стран быстрее действовать совместно и при необходимости переходить под командование альянса. При этом ранее британское военное руководство прямо связывало расширение морского сотрудничества с необходимостью сдерживания России, прежде всего её подводного флота.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков обвинял европейские страны в действиях, препятствующих свободному торговому судоходству в Балтийском море. По словам представителя Кремля, подобные ситуации вынуждают российские Вооружённые силы принимать меры.