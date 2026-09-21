Родителей лишили опеки над дочерью, которую 13 лет воспитывала няня

В китайской провинции Шаньси няня получила официальную опеку над девочкой, которую биологические родители оставили у неё на 13 лет. Суд лишил мать и отца соответствующих прав, пишет Wccdaily.

Ребёнок родился в 2012 году, а спустя некоторое время семья наняла женщину по фамилии Чжан. В 2014-м взрослые попросили её временно увезти малышку к себе, объяснив это невозможностью самостоятельно заниматься дочерью. Впоследствии они неоднократно отказывались забирать её обратно.

До 2017 года мать и отец ещё иногда переводили деньги на содержание. Затем, согласно материалам дела, выплаты прекратились, а интерес к жизни дочери практически сошёл на нет. Все эти годы девочка оставалась с Чжан и воспринимала её близких как собственную семью.

Отсутствие надлежащим образом оформленного статуса создало проблемы с документами. Несовершеннолетняя не имела нормальной регистрации, полноценного школьного оформления и социального страхования. В итоге она не смогла пройти необходимые процедуры для вступительных экзаменов в старшую школу.

После этого Чжан обратилась в прокуратуру, которая поддержала её требования. Во время разбирательства выяснилось, что сама девочка хочет продолжать жить в воспитавшей её семье. Суд в результате назначил няню официальным опекуном, а власти помогли оформить необходимые бумаги.

Биологических родителей также признали виновными в оставлении ребёнка. Им назначили по шесть месяцев исправительного надзора.

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