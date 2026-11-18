В убийстве пожилых супругов в Новочеркасске Ростовской области подозревают их 36-летнего сына Игоря. По данным SHOT, мужчину сейчас разыскивают правоохранители. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Как выяснил телеграм-канал, тела 60-летнего Геннадия и его 59-летней супруги Елены обнаружили родственники в частном доме. На обоих были колото-резаные ранения. По предварительным данным, преступление произошло 17 ноября.

У погибших остались двое внуков — девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Известно, что Геннадий работал в компании, занимавшейся производством противопожарного оборудования.

По информации SHOT, сын супругов Игорь восемь лет назад был судим за кражу. Сейчас его проверяют на возможную причастность к гибели родителей. О мотивах преступления пока не сообщается.

Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело об убийстве двух человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.