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Опубликовано 19 сентября, 12:45

Родные раскрыли причину смерти 46-летней актрисы Анны Шерлинг

Причиной смерти 46-летней актрисы Анны Шерлинг стала тяжёлая болезнь

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Причиной смерти российской актрисы Анны Шерлинг стала продолжительная тяжёлая болезнь. Об этом рассказали РИА «Новости» в семье артистки.

«Она долго, тяжело болела», — сообщила собеседница агентства. Диагноз и другие подробности заболевания родственники Шерлинг не раскрыли.

Анна Шерлинг умерла 16 сентября в возрасте 46 лет. О смерти артистки стало известно спустя два дня.

Шерлинг родилась 21 июня 1980 года в Москве в творческой семье. Её мать — заслуженная артистка РСФСР Тамара Акулова, отец — режиссёр, хореограф и театральный деятель Юрий Шерлинг.

Актёрское образование Анна получила в Российской академии театрального искусства (ГИТИС), где училась в мастерской Виктора Ракова. В дальнейшем она работала в кино, сериалах и на телевидении.

Зрителям Шерлинг была известна по проектам «Щенок», «Невеста», «След», «Лесник», «Овечка Долли была злая и рано умерла» и «Трасса смерти». В её фильмографии также значатся сериалы «За первого встречного» и «Андреевский флаг».

Помимо актёрской работы, Шерлинг занималась телевидением. В разные годы она работала ведущей на телеканалах Music Box, «Мать и дитя» и «Столица», а также вела проект «Про детей» для «Вечерней Москвы».

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Дарья Денисова
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