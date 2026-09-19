Родные раскрыли причину смерти 46-летней актрисы Анны Шерлинг

Причиной смерти российской актрисы Анны Шерлинг стала продолжительная тяжёлая болезнь. Об этом рассказали РИА «Новости» в семье артистки.

«Она долго, тяжело болела», — сообщила собеседница агентства. Диагноз и другие подробности заболевания родственники Шерлинг не раскрыли.

Анна Шерлинг умерла 16 сентября в возрасте 46 лет. О смерти артистки стало известно спустя два дня.

Шерлинг родилась 21 июня 1980 года в Москве в творческой семье. Её мать — заслуженная артистка РСФСР Тамара Акулова, отец — режиссёр, хореограф и театральный деятель Юрий Шерлинг.

Актёрское образование Анна получила в Российской академии театрального искусства (ГИТИС), где училась в мастерской Виктора Ракова. В дальнейшем она работала в кино, сериалах и на телевидении.

Зрителям Шерлинг была известна по проектам «Щенок», «Невеста», «След», «Лесник», «Овечка Долли была злая и рано умерла» и «Трасса смерти». В её фильмографии также значатся сериалы «За первого встречного» и «Андреевский флаг».

Помимо актёрской работы, Шерлинг занималась телевидением. В разные годы она работала ведущей на телеканалах Music Box, «Мать и дитя» и «Столица», а также вела проект «Про детей» для «Вечерней Москвы».