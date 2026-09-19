Родные раскрыли причину смерти 46-летней актрисы Анны Шерлинг
Причиной смерти 46-летней актрисы Анны Шерлинг стала тяжёлая болезнь
Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева
Причиной смерти российской актрисы Анны Шерлинг стала продолжительная тяжёлая болезнь. Об этом рассказали РИА «Новости» в семье артистки.
«Она долго, тяжело болела», — сообщила собеседница агентства. Диагноз и другие подробности заболевания родственники Шерлинг не раскрыли.
Анна Шерлинг умерла 16 сентября в возрасте 46 лет. О смерти артистки стало известно спустя два дня.
Шерлинг родилась 21 июня 1980 года в Москве в творческой семье. Её мать — заслуженная артистка РСФСР Тамара Акулова, отец — режиссёр, хореограф и театральный деятель Юрий Шерлинг.
Актёрское образование Анна получила в Российской академии театрального искусства (ГИТИС), где училась в мастерской Виктора Ракова. В дальнейшем она работала в кино, сериалах и на телевидении.
Зрителям Шерлинг была известна по проектам «Щенок», «Невеста», «След», «Лесник», «Овечка Долли была злая и рано умерла» и «Трасса смерти». В её фильмографии также значатся сериалы «За первого встречного» и «Андреевский флаг».
Помимо актёрской работы, Шерлинг занималась телевидением. В разные годы она работала ведущей на телеканалах Music Box, «Мать и дитя» и «Столица», а также вела проект «Про детей» для «Вечерней Москвы».
Больше новостей о жизни известных артистов, их карьере и близких — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.