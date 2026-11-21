Ранее стало известно, где и когда простятся с Владимиром Устиновым. С заслуженным артистом России, более полувека прослужившим в Рязанском ТЮЗе, простятся в понедельник, 23 ноября. Церемония начнётся в 11:00 в Театре на Соборной. Устинов скончался 20 ноября в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Он родился 1 апреля 1942 года в городе Верещагино Пермской области. Начинал карьеру в Кизеловском драматическом театре и Пермском ТЮЗе, а в 1974 году переехал в Рязань, где продолжал выходить на сцену до последних дней жизни. В 1998 году получил звание заслуженного артиста России.