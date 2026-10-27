Родригес назвала ошибкой попытки исключить РФ из мирового газового рынка

Попытки вытеснить Россию с мирового газового рынка оказались несостоятельными и стали серьёзной ошибкой, последствия которой ощущают потребители по всему миру. Такое мнение высказала уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

«Попытки, например, исключить Россию из международной системы газоснабжения доказали свою несостоятельность и стали серьёзной ошибкой, за которую сегодня расплачиваются народы всего мира», — сказала Родригес, выступая перед участниками встречи по видеосвязи.

По её словам, стабильность мировой энергетики невозможна без соблюдения международного права и мирного сотрудничества государств. В условиях геополитической напряжённости странам необходимо укреплять диалог в газовой отрасли, а не создавать новые препятствия для поставок энергоресурсов.

Венесуэльский лидер подчеркнула, что нынешняя международная обстановка требует совместных решений для обеспечения энергетической безопасности. Именно поэтому, по её мнению, участникам газового рынка следует развивать сотрудничество, несмотря на политические разногласия.

Восьмой саммит ФСЭГ проходит 27 октября в Москве с участием президента России Владимира Путина и представителей крупнейших газодобывающих государств. Страны объединения располагают примерно 70% доказанных мировых запасов природного газа и обеспечивают около 38% его добычи.