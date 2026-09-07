Роман Товстик сделал пластическую операцию и пропал из блога Дибровой

Роман Товстик на время исчез из социальных сетей Полины Дибровой, чем заинтриговал её подписчиков. В ответ на вопросы о возлюбленном модель в личном блоге раскрыла, что он недавно перенёс пластическую операцию.

Один из пользователей поинтересовался, куда пропал бизнесмен и почему его давно не видно в публикациях. Диброва сначала с улыбкой ответила, что держит избранника в «надёжном месте», но затем рассказала о произошедшем с его внешностью.

Предприниматель решился на блефаропластику (операция на веках). Причём Полина уточнила, что со своей внешности такие процедуры не проводила.

«Нет. Роман сделал, и мне очень нравится результат», — пояснила блогер.

Часть пользователей решили, что между парой пробежала чёрная кошка, но модель поспешила развеять подозрения. По её словам, она намерено перестала публиковать с возлюбленным контент, поскольку хочет в блоге сосредоточиться на себе и детях.

Интересно то, что это произошло на фоне, когда Полина Диброва подала иск к Елене Товстик о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истица требует взыскать с ответчицы пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. По мнению Дибровой, в июле 2026 года Товстик разместила в соцсети публикацию с порочащими сведениями. В записи содержались не соответствующие действительности утверждения об аморальных и асоциальных поступках, а также подробности личной и семейной жизни.