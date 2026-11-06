Роскомнадзор в третий раз с начала 2026 года обратился в суд с иском к известному техноблогеру Валентину Петухову, более известному под псевдонимом Wylsacom, сообщает РИА «Новости». Ранее ведомство уже добивалось взыскания с него обязательных отчислений с доходов от интернет-рекламы.

В сентябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил одно из требований регулятора. С Петухова взыскали 1,21 миллиона рублей. Основанием стала неуплата обязательного трёхпроцентного сбора с рекламных доходов.

По данным судебных материалов, за один квартал блогер заработал на рекламных интеграциях около 40,4 миллиона рублей. Именно с этой суммы Роскомнадзор потребовал перечислить обязательные отчисления в бюджет.

В октябре стало известно ещё об одном иске ведомства. Тогда Роскомнадзор потребовал взыскать с Петухова 468 119 рублей 16 копеек. Дело было назначено к рассмотрению в упрощённом порядке — без вызова сторон в судебное заседание.

Сбор в размере 3% с доходов от распространения интернет-рекламы действует в России с 1 апреля 2025 года. За полнотой и своевременностью платежей следит Роскомнадзор.

Wylsacom известен обзорами смартфонов, компьютеров и другой электроники. Его YouTube-канал существует с 2011 года и насчитывает более 11 миллионов подписчиков.

Подробности третьего иска — сумма требований, дата подачи и их основание — пока не раскрыты.