Роскосмос направил ЮАР предложение по отбору космонавтов

Россия предложила Южно-Африканской Республике сотрудничество в отборе и подготовке будущих космонавтов. Роскосмос уже направил партнёрам соответствующие предложения и рассчитывает в ближайшее время провести консультации. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на полях Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

Инициатива последовала после того, как президент ЮАР в сентябре проявил интерес к подготовке национальных космонавтов на саммите БРИКС. Российская сторона откликнулась на предложение и перешла к обсуждению практических шагов.

«География и глубина сотрудничества постоянно расширяются. В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов — мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», — рассказал Баканов.

У ЮАР уже есть опыт участия в пилотируемых космических полётах. В апреле 2002 года предприниматель Марк Шаттлворт стал первым гражданином страны и первым африканцем, побывавшим в космосе. Он отправился на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз».

Ранее Life.ru рассказывал о рекордном числе заявок на отбор в российский отряд космонавтов. В сентябре Дмитрий Баканов сообщил, что через «Госуслуги» поступило около 12 тысяч заявлений от желающих отправиться в космос. Первичный отбор на тот момент прошли 350 человек, а окончательные результаты конкурса планируется объявить до конца года.