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Опубликовано 22 октября, 14:10

Через тернии к Марсу: Инженер раскрыл, когда земляне полетят на Красную планету

Инженер Железняков считает маловероятным полёт людей на Марс в ближайшие 20 лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Пилотируемая экспедиция на Марс вряд ли состоится в ближайшие 20 лет, человечество пока не готово обеспечить безопасность такого путешествия, заявил инженер, действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

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По его словам, остаются три главные проблемы: радиация, питание и психологическая устойчивость экипажа. В длительном межпланетном полёте космонавты окажутся вне защиты магнитного поля Земли. Вопрос выращивания продуктов на борту пока не решён, а для перевозки запасов потребуется корабль большой грузоподъёмности.

Кроме того, трудно предсказать, как люди перенесут около двух лет изоляции в небольшом коллективе. Опыт длительных орбитальных экспедиций и существующие методики подготовки пока не дают ответов на все вопросы, пояснил специалист в беседе с НСН.

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Борис Эльфанд
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