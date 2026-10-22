Через тернии к Марсу: Инженер раскрыл, когда земляне полетят на Красную планету

Пилотируемая экспедиция на Марс вряд ли состоится в ближайшие 20 лет, человечество пока не готово обеспечить безопасность такого путешествия, заявил инженер, действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

По его словам, остаются три главные проблемы: радиация, питание и психологическая устойчивость экипажа. В длительном межпланетном полёте космонавты окажутся вне защиты магнитного поля Земли. Вопрос выращивания продуктов на борту пока не решён, а для перевозки запасов потребуется корабль большой грузоподъёмности.

Кроме того, трудно предсказать, как люди перенесут около двух лет изоляции в небольшом коллективе. Опыт длительных орбитальных экспедиций и существующие методики подготовки пока не дают ответов на все вопросы, пояснил специалист в беседе с НСН.