Сразу пять российских университетов получили предостережения Рособрнадзора, среди них оказались МФТИ и петербургский ИТМО. Надзорное ведомство предупредило учебные заведения о необходимости соблюдать обязательные требования законодательства в сфере образования.

Помимо Московского физико-технического института и Национального исследовательского университета ИТМО, предостережения объявлены Московскому государственному университету технологий и управления имени К. Г. Разумовского, известному как Первый казачий университет.

В перечень также вошли два дальневосточных и балтийских вуза: Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского и Калининградский государственный технический университет. Таким образом, решения затронули образовательные организации сразу нескольких регионов России.

Речь идёт о предостережениях в рамках государственного контроля за соблюдением требований к образовательной деятельности. Такая мера сама по себе не означает приостановку работы университета или лишение его лицензии.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения ещё четырём университетам. В опубликованный 19 октября перечень вошли Магнитогорский государственный технический университет, Балтийская академия туризма и предпринимательства, Казанский институт предпринимательства и права и Арктический государственный агротехнологический университет.