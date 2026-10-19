Рособрнадзор объявил предостережения четырём российским вузам

Рособрнадзор вынес предостережение Магнитогорскому государственному техническому университету имени Г. И. Носова после того, как вуз не зачислил абитуриента, прошедшего конкурс на платное место. Поступающий успел заключить договор об обучении в установленный срок, однако студентом так и не стал. Об этом сообщал канал ведомства в Max.

Всего предупреждения о недопустимости нарушений получили четыре высших учебных заведения. Помимо магнитогорского университета, в список вошли Балтийская академия туризма и предпринимательства, Казанский институт предпринимательства и права и Арктический государственный агротехнологический университет.

К Балтийской академии возникли претензии из-за неполной информации на официальном сайте. В документах по программам бакалавриата «Менеджмент» и «Туризм» не оказалось календарных планов воспитательной работы. Также отсутствовал обязательный подраздел об организации питания студентов.

В Казанском институте предпринимательства и права, по данным Рособрнадзора, образовательные программы не разрабатывают и не утверждают самостоятельно. Кроме того, воспитательная работа не ведётся на основе соответствующей рабочей программы и календарного плана.

Арктическому государственному агротехнологическому университету указали на устаревшие внутренние документы. Вуз продолжал принимать локальные нормативные акты, подготовленные на основе законодательных норм, которые уже утратили силу.

Сведения обо всех четырёх предостережениях внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

Ранее Life.ru сообщал о предостережениях 19 российским вузам, среди которых оказались Российский университет транспорта, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева и Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет. В конце августа аналогичные предупреждения получили ещё девять учебных заведений, включая Марийский государственный университет и Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. А 14 сентября Рособрнадзор объявил предостережения трём вузам — Армавирскому социально-психологическому институту, Волжскому государственному