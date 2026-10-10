Прокуратура вернула в КГМУ троих незаконно отчисленных студентов

Троих студентов Казанского государственного медицинского университета восстановили после вмешательства прокуратуры Татарстана. Проверка показала, что учащихся четвёртого курса отчислили с нарушениями.

Поводом стало коллективное обращение самих студентов. Как установило надзорное ведомство, вуз выдвинул им условия для допуска к промежуточной аттестации, которые не были закреплены в локальных нормативных актах университета.

Нарушения выявили и при самом отчислении. Приказы оформили с несоблюдением установленной процедуры, а студентов о принятом решении не уведомили.

После вмешательства прокуратуры всех троих вернули на учёбу и дали возможность ликвидировать академическую задолженность. Одного из должностных лиц КГМУ привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас студенты уже закрыли задолженность и готовятся к государственной итоговой аттестации.

Ранее Life.ru рассказывал о студентке из Татарстана, которая через суд добилась восстановления в вузе после отчисления из-за подозрений в использовании ИИ. Суд установил, что университет некорректно применил результаты системы проверки и нарушил процедуру рассмотрения работы. В итоге студентку обязали восстановить, допустить её работу к защите и выплатить компенсацию.