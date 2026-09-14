Рособрнадзор объявил предостережения трём российским вузам

Три российских вуза получили предостережения Рособрнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Об этом ведомство сообщило в официальном канале в MAX.

Предостережения объявлены Армавирскому социально-психологическому институту, Волжскому государственному университету водного транспорта и Универсальному университету.

Учебным заведениям предложили принять необходимые меры, чтобы обеспечить соблюдение установленных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Какие именно обстоятельства стали основанием для вынесения предостережений, в сообщении не уточняется. Сведения о принятых мерах размещены в Едином реестре контрольных и надзорных мероприятий.

Ранее Life.ru сообщал, что Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам и образовательным организациям. В список тогда вошли РУДН имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования и другие учреждения.