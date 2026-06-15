Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам и образовательным организациям. Ведомство предупредило их о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило принять меры, чтобы эти требования соблюдались в рамках федерального контроля в сфере образования, говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

В списке оказались РУДН имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, Казанский институт финансов, экономики и информатики и другие организации. Данные о предостережениях уже внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 2026 года подать заявление в аспирантуру через сайты вузов уже не получится. Электронный приём переведут только на «Госуслуги». При этом сроки приёма и зачисления останутся прежними.