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15 июня, 15:28

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Обложка © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Обложка © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам и образовательным организациям. Ведомство предупредило их о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило принять меры, чтобы эти требования соблюдались в рамках федерального контроля в сфере образования, говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

В списке оказались РУДН имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, Казанский институт финансов, экономики и информатики и другие организации. Данные о предостережениях уже внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

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Николь Вербер
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