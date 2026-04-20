20 апреля, 12:28

Рособрнадзор объявил предостережения четырём вузам

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований четырём вузам в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В список попали:
— Национальный исследовательский университет ИТМО;
— Московский гуманитарно-экономический университет;
— Московская международная академия;
— Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева.

Ведомство предложило учебным заведениям принять меры для соблюдения установленных требований. Информация о предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее Life.ru рассказывал, что более 20 российских образовательных учреждений получили предостережения от Рособрнадзора. В основном замечания касались необходимости соблюдать установленные требования, а также содержали призывы к организациям исправлять сложившуюся ситуацию.

Александра Мышляева
