Рособрнадзор объявил предостережения четырём вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований четырём вузам в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В список попали:

— Национальный исследовательский университет ИТМО;

— Московский гуманитарно-экономический университет;

— Московская международная академия;

— Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева.

Ведомство предложило учебным заведениям принять меры для соблюдения установленных требований. Информация о предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее Life.ru рассказывал, что более 20 российских образовательных учреждений получили предостережения от Рособрнадзора. В основном замечания касались необходимости соблюдать установленные требования, а также содержали призывы к организациям исправлять сложившуюся ситуацию.