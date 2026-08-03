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3 августа, 11:03

Рособрнадзор вынес предостережения 19 вузам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 российским вузам. Как пояснили в ведомстве, образовательным организациям предложено принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В перечень вошли Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова, а также ряд региональных и частных вузов.

Какие именно нарушения стали основанием для вынесения предостережений, в сообщении ведомства не уточняется.

Рособрнадзор вынес предостережения 20 вузам
Рособрнадзор вынес предостережения 20 вузам

А ранее предостережения от Рособрнадзора получили четыре столичных вуза — это Московский международный университет, Московский психолого-социальный университет, Московский гуманитарно-технологический университет (Московский архитектурно-строительный институт) и Московская академия предпринимательства.

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Александра Вишнякова
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