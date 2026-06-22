Рособрнадзор вынес предостережения 20 вузам

Рособрнадзор вынес предупреждения 20 высшим учебным заведениям, включая Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет и Высшую школу сценических искусств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предостережения касаются необходимости соблюдения обязательных требований в сфере образования, и ведомство призвало вузы принять меры для устранения выявленных нарушений.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования», — указано в сообщении.

На днях Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам и образовательным организациям. В списке оказались РУДН имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, Казанский институт финансов, экономики и информатики и другие организации.