Востребованные направления: Больше всего бюджетных мест в ВУЗах отдали будущим учителям, врачам и инженерам

Полтора миллиона бюджетных мест выделили российским абитуриентам в этом году, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Свои двери выпусниками открывают 1,2 тысячи высших учебных заведений и около четырёх тысяч колледжей.

«Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной. Желаю успешного поступления!» — заявил Чернышенко.

Больше всего бюджетных мест отдали поступающим на специальности учителей, врачей и инженеров. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, 73% бесплатных мест — у регионов. Отдельная квота предусмотрена и для участников спецоперации.

Напомним, на «Госуслугах» стартовал приём документов абитуриентов для поступления в ВУЗы. Минцифры подробно рассказывало, как это происходит.