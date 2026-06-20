Востребованные направления: Больше всего бюджетных мест в ВУЗах отдали будущим учителям, врачам и инженерам
Чернышенко: В 2026 году в России выделили 1,5 миллиона бюджетных мест в ВУЗах
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Полтора миллиона бюджетных мест выделили российским абитуриентам в этом году, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Свои двери выпусниками открывают 1,2 тысячи высших учебных заведений и около четырёх тысяч колледжей.
«Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной. Желаю успешного поступления!» — заявил Чернышенко.
Больше всего бюджетных мест отдали поступающим на специальности учителей, врачей и инженеров. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, 73% бесплатных мест — у регионов. Отдельная квота предусмотрена и для участников спецоперации.
Напомним, на «Госуслугах» стартовал приём документов абитуриентов для поступления в ВУЗы. Минцифры подробно рассказывало, как это происходит.
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