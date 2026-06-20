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Регион
20 июня, 10:51

Востребованные направления: Больше всего бюджетных мест в ВУЗах отдали будущим учителям, врачам и инженерам

Чернышенко: В 2026 году в России выделили 1,5 миллиона бюджетных мест в ВУЗах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Полтора миллиона бюджетных мест выделили российским абитуриентам в этом году, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Свои двери выпусниками открывают 1,2 тысячи высших учебных заведений и около четырёх тысяч колледжей.

«Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной. Желаю успешного поступления!» — заявил Чернышенко.

Больше всего бюджетных мест отдали поступающим на специальности учителей, врачей и инженеров. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, 73% бесплатных мест — у регионов. Отдельная квота предусмотрена и для участников спецоперации.

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Напомним, на «Госуслугах» стартовал приём документов абитуриентов для поступления в ВУЗы. Минцифры подробно рассказывало, как это происходит.

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Матвей Константинов
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