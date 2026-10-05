Роспотребнадзор проверит «Бургер Кинг» после скандального видео с кухни

Записанное сотрудниками одного из ресторанов «Бургер Кинга» во Владивостоке видео привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство запросило у компании пояснения после публикаций в соцсетях и обращений потребителей.

На кадрах, которые появились в интернете, сотрудники заведения демонстрируют презерватив, лежащий рядом с бургерами, а на другой записи работник пинает футбольный мяч непосредственно на кухне. Видео, как утверждается, были сняты в ресторане на улице Семёновской в центре города.

В Роспотребнадзоре сообщили, что запрос направили организации, которая занимается общественным питанием под брендом «Бургер Кинг» во Владивостоке. После получения и изучения объяснений специалисты определят дальнейшие меры в соответствии с санитарным законодательством.

«По результатам рассмотрения представленных пояснений управление в отношении предприятия, допустившего нарушение, примет комплекс мер в соответствии с законодательством РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия», — сообщили в ведомстве.

Тем временем «Бургер Кинг Россия» уже заявил о прекращении сотрудничества с франчайзи. Компания остановила работу двух ресторанов во Владивостоке, где, по её данным, произошли нарушения, и намерена окончательно прекратить их работу под своим брендом. Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.