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Регион
Опубликовано 5 октября, 03:11

Роспотребнадзор заблокировал более 48 тысяч сайтов с запрещёнными БАДами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

Роспотребнадзор сообщил о блокировке 48,6 тысячи интернет-ресурсов, на которых распространялась информация о продаже запрещённых в России биологически активных добавок. За месяц число заблокированных площадок увеличилось примерно на 7,5 тысячи: в начале сентября ведомство отчитывалось о 41,1 тыс. таких ресурсов.

В Роспотребнадзоре отметили, что специалисты продолжают выявлять сайты, предлагающие БАД, не соответствующие установленным требованиям. В числе нарушений — отсутствие государственной регистрации, превышение допустимого содержания отдельных веществ и реализация опасной продукции.

Ведомство также привело несколько примеров. Среди них добавка «Харидра (Куркума) Шри Ганга», не прошедшая государственную регистрацию, витамин D3 с содержанием вещества, не соответствующим установленным нормам, и продукция Nature's Way для почек и мочевого пузыря, которую специалисты отнесли к опасной.

Роспотребнадзор рекомендует покупать БАД только у официальных поставщиков и перед приобретением проверять наличие необходимых регистрационных документов.

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Ранее сразу 12 сообщений о возможных нарушениях, связанных с продукцией «Эвалар», поступили в Роспотребнадзор из разных регионов России. Претензии касались нескольких популярных БАДов — с витамином D, магнием и омегой-3, а также «Лимфотранзита» и «Формулы сна».

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Артём Гапоненко
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