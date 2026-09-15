В Роспотребнадзор поступило 12 сообщений о БАДах «Эвалар»

Сразу 12 сообщений о возможных нарушениях, связанных с продукцией «Эвалар», поступили в Роспотребнадзор из разных регионов России. Претензии касались нескольких популярных БАДов — с витамином D, магнием и омегой-3, а также «Лимфотранзита» и «Формулы сна». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, наиболее серьёзные вопросы возникли к «Витамину D3 2000 МЕ». В одной из проверенных проб содержание витамина D якобы составило 63,6 микрограмма в капле — более чем в четыре раза выше максимального суточного уровня в 15 микрограммов.

Избыток витамина D способен привести к повышению уровня кальция в крови. При выраженной интоксикации возможны нарушения работы почек и сердечного ритма.

Претензии, как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, возникли и к «Магнию Хелат»: обнаруженная форма магния якобы не полностью соответствовала заявленной в маркировке. Отдельные замечания касались описаний «Тройной Омеги-3», «Лимфотранзита» и «Формулы сна» — проверяющие сочли некоторые заявления об их воздействии на организм способными вводить покупателей в заблуждение.

По данным канала, по итогам проверок компании объявили предостережение, а в отношении части продукции потребовали принять меры — в том числе скорректировать маркировку и устранить выявленные несоответствия.

При этом в «Эваларе» назвали сообщения о нарушениях в составе продукции недостоверными. Производитель подтвердил, что в июле 2026 года получал замечания Роспотребнадзора, однако утверждает, что они касались исключительно текстовой информации на упаковках отдельных товаров и впоследствии были устранены. Компания заявила, что претензий к качеству и безопасности её БАДов нет.

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